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Французский теннисист дисквалифицирован на семь лет

Теннис

Причиной стали договорные матчи

Французский теннисист дисквалифицирован на семь лет

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на официальном сайте объявило о дисквалификации французского теннисиста Максенса Бровилля на семь лет.

Спортсмену выдвигали обвинения, связанные с договорными матчами в 2017 и 2018 годах. Бровилль отрицал все обвинения и отказался сотрудничать с ITIA в расследовании. Теннисист не стал предоставлять личные устройства для проверки. Помимо отстранения, Бровиллю назначен штраф в размере $ 5 тыс. Срок дисквалификации французского спортсмена отсчитывается с 20 июня 2023 года и завершится 19 июня 2030 года. Во время отстранения Бровиллю запрещено играть, тренировать и посещать теннисные мероприятия организаций, входящих в ITIA.

Напомним, летом прошлого года за организацию договорных матчей был пожизненно отстранён французский теннисист Алексис Мусьялек.

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