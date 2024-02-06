Четвертая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером Дэвидом Уиттом

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прекратила сотрудничество с тренером Дэвидом Уиттом.

Решение о расставании со специалистом было принято спортсменкой вскоре после её вылета с Открытого чемпионата Австралии — 2024. Пегула дошла до второго круга соревнований в Мельбурне, где проиграла представительнице Франции Кларе Бюрель.

"Для меня это стало большой неожиданностью. Никогда не думал, что это произойдёт. На протяжении пяти лет у нас были прекрасные отношения, так что это очень тяжело. Это непростая работа. Мне повезло, что за последние 15 лет я тренировал только двух теннисисток", — приводит слова Уитта Tennis.com.

Напомним, до начала сотрудничества с Пегулой Уитт был тренером американки Винус Уильямс.