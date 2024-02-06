Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире в Абу-Даби

6 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби. В стартовом матче она обыграла представительницу Италии Лучию Бронцетти.

WTA-500. Абу-Даби

Ангелина Калинина — Лучия Бронцетти 2:0 (6:1, 7:6)

Матч продлился 1 час и 46 минут. За это время украинка сделала 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейкпоинта.

Первый сет прошел под диктовку Калининой, а вот уже во втором Ангелине пришлось хорошенько поработать. Когда счет во второй партии стал 6:6, игра перешла на тай-брейк, где украинка смогла продемонстрировать высокий клас игры.

Следующей соперницей Калининой станет Людмила Самсонова.