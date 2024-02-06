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Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире в Абу-Даби
Украинка продемонстрировала отличную игру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
6 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби. В стартовом матче она обыграла представительницу Италии Лучию Бронцетти.
WTA-500. Абу-Даби
Ангелина Калинина — Лучия Бронцетти 2:0 (6:1, 7:6)
Матч продлился 1 час и 46 минут. За это время украинка сделала 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейкпоинта.
Первый сет прошел под диктовку Калининой, а вот уже во втором Ангелине пришлось хорошенько поработать. Когда счет во второй партии стал 6:6, игра перешла на тай-брейк, где украинка смогла продемонстрировать высокий клас игры.
Следующей соперницей Калининой станет Людмила Самсонова.
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