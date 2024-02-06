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Борис Беккер покинул команду Хольгера Руне
Стороны прекратили сотрудничество
Фото: Tennis Majors
Шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер покинул команду датского теннисиста Хольгера Руне.
"Я хочу сообщить вам, что покидаю пост основного тренера Хольгера Руне. Когда мы начали это сотрудничество, нашей целью являлось попадание на Итоговый турнир ATP — 2023, но вскоре я понял, что для того, чтобы всё прошло успешно, мне нужно быть ближе к Хольгеру намного чаще и больше, чем я могу. Сейчас я не могу дать Хольгеру то, в чём он нуждается. Я желаю ему всего самого хорошего и всегда буду его фанатом №1. Я действительно ценю это совместное путешествие", — заявил Беккер.
Напомним, Беккер стал тренером датчанина в октябре прошлого года.
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