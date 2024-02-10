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Монфис о скандале в Осло: В мои намерения никогда не входило причинить боль
Просто случайность
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о скандале на выставочном турнире в Осло, где спортсмена
"Я хочу рассказать всем о том, что произошло на UTS в Осло. Как говорится в сообщении, поступившем непосредственно от UTS, с моей стороны не было никакого злого умысла или негатива. Ни обиды, ни насилия.
Однако во время шуток в раздевалке Стефан, к сожалению, получил травму. В мои намерения никогда не входило причинить боль или вред, и, к счастью, Стефан это знает. Люди, которые знают меня, знают, что это не в моем характере. Мы со Стефаном пожали друг другу руки и живем дальше.
Дисквалификация выглядит так, будто за кулисами произошла какая-то проблема или ссора, но это не так, это был несчастный случай и ничего больше.
Всем мир и любовь, Гаэль Монфис" – сказал Гаэль.
Напомним, ранее украинец Марченко
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