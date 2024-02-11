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Костюк победила американку и вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дохе

Теннис

С боем, но Марта сумела

Костюк победила американку и вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дохе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №30) успешно стартовала на турнире серии WTA в Дохе (Катар). В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка победила американку Кэролайн Доулхайд (WTA №43).

Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) в пользу Марты, в активе которой 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 6 реализованных брейков, 4 из 6 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

В матче 1/16 соревнований украинка сыграет против победительницы встречи Павлюченкова/Касаткина.

Напомним, что действующей чемпионкой катарского турнира является первая ракетка мира Ига Свентек, а призовой фонд соревнований составляет 3,2 миллиона долларов.

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