Ига Швёнтек стала 10-й теннисисткой в истории, которая лидировала в рейтинге WTA в течение 90 недель

Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала 10-й теннисисткой в истории, продержавшейся 90 недель на первом месте в мировом рейтинге WTA.

Польская спортсменка впервые возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и продержалась на первой строчке 75 недель, после чего уступила лидерство белорусской теннисистке Арине Соболенко. 6 ноября 2023 года она вернула себе звание первой ракетки мира, которое удерживает на протяжении 15 недель подряд.

Лидирует по количеству недель под первым номером рейтинга WTA немецкая теннисистка Штеффи Граф.