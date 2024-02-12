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Ига Швёнтек стала 10-й теннисисткой в истории, которая лидировала в рейтинге WTA в течение 90 недель
Польская теннисистка провела на вершине рейтинга 75 недель
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала 10-й теннисисткой в истории, продержавшейся 90 недель на первом месте в мировом рейтинге WTA.
Польская спортсменка впервые возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и продержалась на первой строчке 75 недель, после чего уступила лидерство белорусской теннисистке Арине Соболенко. 6 ноября 2023 года она вернула себе звание первой ракетки мира, которое удерживает на протяжении 15 недель подряд.
Лидирует по количеству недель под первым номером рейтинга WTA немецкая теннисистка Штеффи Граф.
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