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Доха. Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили на старте соревнований
Теннисистки потерпели поражение в двухсетовом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии завершили выступления в парном разряде хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).
В первом сете двух сетах украинско-латвийская пара уступила тандему Эри Ходзуми и Макото Ниномии из Японии.
Матч длился 1 час и 10 минут. За это время Киченок и Остапенко сделали 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовали 2 из 10 брейкпоинтов.
Доха, Катар. WTA-1000. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония/Япония) 3:6, 3:6
Соперницы Ходзуми и Ниномии по следующему кругу соревнований определятся позже.
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