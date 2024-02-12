Доха. Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили на старте соревнований

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии завершили выступления в парном разряде хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В первом сете двух сетах украинско-латвийская пара уступила тандему Эри Ходзуми и Макото Ниномии из Японии.

Матч длился 1 час и 10 минут. За это время Киченок и Остапенко сделали 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовали 2 из 10 брейкпоинтов.

Доха, Катар. WTA-1000. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония/Япония) 3:6, 3:6

Соперницы Ходзуми и Ниномии по следующему кругу соревнований определятся позже.