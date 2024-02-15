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Карлос Алькарас: Календарь соревнований слишком жёсткий

Теннис

Испанец считает, что нужно сократить количество обязательных турниров

Карлос Алькарас: Календарь соревнований слишком жёсткий

Фото: HBvL

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о календаре соревнований.

"Календарь соревнований слишком жёсткий. Если ты начинаешь сезон с первого турнира в году, то приходится уезжать из дома уже 25-26 декабря. Почти год я без остановки выступаю на турнирах, постоянно перемещаюсь. Это очень тяжело, и мы должны проводить много турниров в сезоне. Не знаю, примут ли решение о сокращении количества обязательных турниров. Но календарь действительно жёсткий, и это сказывается на здоровье спортсменов. Думаю, это необходимо изменить", — приводит слова Алькараса Ole.

Напомним, Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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Карлос Алькарас
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