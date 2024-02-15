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Ирина Коляденко вышла в финал ЧЕ по вольной борьбе
Украинка одержала уверенную победу
Ірина Коляденко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирина Коляденко одержала победу в полуфинальной схватке в весе 65 кг и вышла в золотой финал в женской вольной борьбе на чемпионате Европы.
Свою финальную схватку украинка проведет в пятницу, 16 февраля.
Напомним, что сегодня, 15 февраля состоятся еще три схватки, в которых украинки поборются за золото.
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