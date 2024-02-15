  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ирина Коляденко вышла в финал ЧЕ по вольной борьбе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ирина Коляденко вышла в финал ЧЕ по вольной борьбе

Теннис

Украинка одержала уверенную победу

Ирина Коляденко вышла в финал ЧЕ по вольной борьбе

Ірина Коляденко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ирина Коляденко одержала победу в полуфинальной схватке в весе 65 кг и вышла в золотой финал в женской вольной борьбе на чемпионате Европы.

Свою финальную схватку украинка проведет в пятницу, 16 февраля.

Напомним, что сегодня, 15 февраля состоятся еще три схватки, в которых украинки поборются за золото.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе
yellow-arrow
Роттердам. Янник Синнер продолжил борьбу за титул, обыграв Гаэля Монфиса
yellow-arrow
Ига Швёнтек одержала разгромную победу и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Ирина Коляденко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости