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Ига Швёнтек одержала разгромную победу и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Польская теннисистка отдала сопернице 4 гейма
Фото: Sporting News
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В четвертьфинальном поединке Швёнтек обыграла Викторию Азаренко.
Доха (ж). 1/4 финала
Ига Швёнтек — Виктория Азаренко (1) 6:4, 6:0
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Азаренко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в финал соревнований в Дохе Швёнтек сразится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).
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