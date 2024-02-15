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Ига Швёнтек одержала разгромную победу и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Теннис

Польская теннисистка отдала сопернице 4 гейма

Ига Швёнтек одержала разгромную победу и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном поединке Швёнтек обыграла Викторию Азаренко.

Доха (ж). 1/4 финала

Ига Швёнтек — Виктория Азаренко (1) 6:4, 6:0

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Азаренко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в финал соревнований в Дохе Швёнтек сразится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).

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