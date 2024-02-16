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Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе

Теннис

Испанец одержал победу в двухсетовом матче

Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи.

Буэнос-Айрес. 2-й круг

Карлос Алькарас — Камило Уго Карабельи 6:2, 7:5

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету аргентинца пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге турнира Алькарас встретится с итальянцем Андреа Вавассори.

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Карлос Алькарас
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