Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе
Испанец одержал победу в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи.
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Карлос Алькарас — Камило Уго Карабельи 6:2, 7:5
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету аргентинца пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге турнира Алькарас встретится с итальянцем Андреа Вавассори.
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Ангелина Калинина обыграла победительницу US Open на старте турнира WTA 1000 в Катаре
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО