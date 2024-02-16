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Хольгер Руне снялся с турнира в АTP-250 в Лос-Кабосе

Теннис

Седьмая ракетка мира пропустит соревнования

Хольгер Руне снялся с турнира в АTP-250 в Лос-Кабосе

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отказался от участия в турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Напомним, что соревнования пройдут с 19 по 24 февраля. О причинах такого решения не сообщается.

Отмечается, что в основной сетке датчанина заменит 22-летний австралиец Ринки Хидзиката (84-я ракетка мира).

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