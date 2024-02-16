Ига Швёнтек на отказе соперницы вышла в финал турнира в Дохе

Чешская теннисистка, действующая 59-я ракетка мира Каролина Плишкова снялась с матча с первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, который спортсменки должны были провести в рамках полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, Каролина Плишкова выиграла турнир категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Ига Швёнтек, в свою очередь, третий год подряд сыграет в финале турнира в Дохе: в два предыдущих раза спортсменка забирала титул турнира.