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Ига Швёнтек: Я рада снова сыграть в финале турнира в Дохе
Польская теннисистка прокомментировала выход в финал соревнований
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек отреагировала на снятие чешки Каролины Плишковой с их полуфинального матча турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
"Я рада снова сыграть в финале здесь, в Дохе, но я бы хотела, чтобы мы сыграли сегодня вечером и развлекли вас, ребята. Надеюсь, ты скоро поправишься, Каролина. Поздравляю тебя и твою команду с прекрасными двумя неделями", — написала Швёнтек в социальной сети.
Напомним, Плишкова снялась с полуфинала в Дохе из-за проблем со спиной.
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