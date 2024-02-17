Стаховский обратился к россиянам: Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО

Бывший украинский теннисист, военный ВСУ Сергей Стаховский отреагировал на убийство в так называемой россии так называемого оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я бы написал это на кацапском, но ну их в баню. Ну, как вы там, очень озабоченные соседи?

Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО. Наслаждайтесь" – написал Сергей.