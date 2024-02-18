Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алькарас сенсационно проиграл полуфинал Буэнос-Айреса
Неожиданное поражение от действующего чемпиона
Фото: Getty Images
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл полуфинальный матч турнира серии АТР250 в столице Аргентины – жарком Буэнос-Айресе.
Действующий чемпион турнира в поединке за право защитить свой титул уступил представителю Чили Николасу Харри (АТР №21).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу будущего финалиста соревнований, в активе которого 7 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 2 из 4 использованных брейка, 3 из 4 отыгранных брейка и 2 двойные ошибки.
В финальном поединке за главный титул соревнований Харри сыграет против местного Факундо Диаса Акосты (АТР №87).
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает серию контрольных матчей
- Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего
- АПЛ. Почеттино отбирает очки у Пепа. Манчестер Сити - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
- Украинки получили соперниц на турнире WTA1000 в Дубай
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО