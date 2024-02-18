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Цуренко снялась с турнира серии WTA1000 в Дубай
Леся, а раньше нельзя было решить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №37) не сыграет на турнире серии WTA1000 в Дубай. Наша спортсменка снялась с соревнований перед самым их началом. Официальная причина – травма локтя.
Сегодня, 18 февраля, Леся должна была сыграть первый матч против бельгийки Элиз Мертенс (WTA №25).
В основной сетке турнира вместо Цуренко выступит итальянка Элизабетта Коччаретто (WTA №55).
Напомним, что именно из-за травмы локтя Леся не смогла выйти на матч 1/8 финала турнира в Дохе, где она должна была сыграть против японки Наоми Осаки (WTA №747).
Соревнования в Дубаи пройдут с 18 по 24 февраля.
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