Цуренко снялась с турнира серии WTA1000 в Дубай

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №37) не сыграет на турнире серии WTA1000 в Дубай. Наша спортсменка снялась с соревнований перед самым их началом. Официальная причина – травма локтя.

Сегодня, 18 февраля, Леся должна была сыграть первый матч против бельгийки Элиз Мертенс (WTA №25).

В основной сетке турнира вместо Цуренко выступит итальянка Элизабетта Коччаретто (WTA №55).

Напомним, что именно из-за травмы локтя Леся не смогла выйти на матч 1/8 финала турнира в Дохе, где она должна была сыграть против японки Наоми Осаки (WTA №747).

Соревнования в Дубаи пройдут с 18 по 24 февраля.