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Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Дубай
К сожалению, украинка прекращает борьбу
j48tennis.net
Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла на старте турнира серии WTA1000 в Дубай. Наша спортсменка вместе со своей партнершей по команде, представительницей Бразилии Ингрид Гамаррой Мартинс уступили в первом поединке дуэту Анна Данилина (Казахстан)/Чжан Шуай (Китай).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-3) в пользу участниц второго круга соревнований. Матч продолжался 1 час 17 минут.
В следующем раунде пара Данилина/Шуай сыграет против тандема Дабровски/Раутлифф.
Соревнования в Дубаи пройдут с 18 по 24 февраля.
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