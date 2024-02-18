  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Дубай
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Дубай

Теннис
Обновлено

К сожалению, украинка прекращает борьбу

Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Дубай

j48tennis.net

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла на старте турнира серии WTA1000 в Дубай. Наша спортсменка вместе со своей партнершей по команде, представительницей Бразилии Ингрид Гамаррой Мартинс уступили в первом поединке дуэту Анна Данилина (Казахстан)/Чжан Шуай (Китай).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-3) в пользу участниц второго круга соревнований. Матч продолжался 1 час 17 минут.

В следующем раунде пара Данилина/Шуай сыграет против тандема Дабровски/Раутлифф.

Соревнования в Дубаи пройдут с 18 по 24 февраля.

По теме
yellow-arrow
Цуренко снялась с турнира серии WTA1000 в Дубай
yellow-arrow
Алькарас сенсационно проиграл полуфинал Буэнос-Айреса
yellow-arrow
Ястремская трогательно поздравила маму с днем рождения. Фото
Надежда Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости