Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Дубай

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла на старте турнира серии WTA1000 в Дубай. Наша спортсменка вместе со своей партнершей по команде, представительницей Бразилии Ингрид Гамаррой Мартинс уступили в первом поединке дуэту Анна Данилина (Казахстан)/Чжан Шуай (Китай).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-3) в пользу участниц второго круга соревнований. Матч продолжался 1 час 17 минут.

В следующем раунде пара Данилина/Шуай сыграет против тандема Дабровски/Раутлифф.

Соревнования в Дубаи пройдут с 18 по 24 февраля.