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Элина Свитолина обыграла Ангелину Калинину на турнире WTA1000 в Дубаи

Теннис
Обновлено

Украинское дерби получилось весьма зрелещным

Элина Свитолина обыграла Ангелину Калинину на турнире WTA1000 в Дубаи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19 февраля состоялся матч турнира WTA1000 в Дубае. В 1/32 финала встречались украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Свитолина сделала 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейкпоинт. В свою очередь Калинина совершила лишь 3 подачи навылет.

Стоит отметить, что в Дубае Элина Свитолина сыграла впервые с Australian Open-2024.

Этот матч стал первым совместным для украинок в рамках основного тура.

WTA1000. Дубае

Элина Свитолина — Ангелина Калинина 6:3, 7:6

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Элина Свитолина Ангелина Калинина
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