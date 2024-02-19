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Элина Свитолина обыграла Ангелину Калинину на турнире WTA1000 в Дубаи
Украинское дерби получилось весьма зрелещным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
19 февраля состоялся матч турнира WTA1000 в Дубае. В 1/32 финала встречались украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Свитолина сделала 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейкпоинт. В свою очередь Калинина совершила лишь 3 подачи навылет.
Стоит отметить, что в Дубае Элина Свитолина сыграла впервые с Australian Open-2024.
Этот матч стал первым совместным для украинок в рамках основного тура.
WTA1000. Дубае
Элина Свитолина — Ангелина Калинина 6:3, 7:6
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