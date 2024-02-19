Элина Свитолина обыграла Ангелину Калинину на турнире WTA1000 в Дубаи

19 февраля состоялся матч турнира WTA1000 в Дубае. В 1/32 финала встречались украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Свитолина сделала 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейкпоинт. В свою очередь Калинина совершила лишь 3 подачи навылет.

Стоит отметить, что в Дубае Элина Свитолина сыграла впервые с Australian Open-2024.

Этот матч стал первым совместным для украинок в рамках основного тура.

WTA1000. Дубае

Элина Свитолина — Ангелина Калинина 6:3, 7:6