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Юлия Стародубцева с победы стартовала на турнире в Пуэрто-Вальярте
Уверенная победа украинки
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с победы стартовала на турнире WTA 125 в Мексике. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Колумбии Эмилиану Аранго.
WTA 125. Пуэрто-Вальярта, Мексика
Юлия Стародубцева (Украина) - Эмилиана Аранго (Колумбия) 7:5, 6:1
Матч продлился около двух часов. За это время Стародубцева допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков.
Во втором круге турнира в Пуэрто-Вальярта Юлии Стародубцевой предстоит сыграть против американки Саши Викери (№137 WTA).
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