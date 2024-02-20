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Юлия Стародубцева с победы стартовала на турнире в Пуэрто-Вальярте

Теннис

Уверенная победа украинки

Юлия Стародубцева с победы стартовала на турнире в Пуэрто-Вальярте

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с победы стартовала на турнире WTA 125 в Мексике. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Колумбии Эмилиану Аранго.

WTA 125. Пуэрто-Вальярта, Мексика

Юлия Стародубцева (Украина) - Эмилиана Аранго (Колумбия) 7:5, 6:1

Матч продлился около двух часов. За это время Стародубцева допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков.

Во втором круге турнира в Пуэрто-Вальярта Юлии Стародубцевой предстоит сыграть против американки Саши Викери (№137 WTA).

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