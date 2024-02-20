Сергей Стаховский: В начале войны, Джокович писал мне слова поддержки

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, как относится к сербу Новаку Джоковичу.

"Его отец в прошлом году на Australian Open откровенно поддерживал Россию, ходил там почти под российским флагом и так далее. Все его окружение плюс несколько игроков именно сербов – это Типсаревич и Троицкий – мне написали прямо такие интересные сообщения. Они уехали играть на соревнование в Петербург за деньги, и я им написал, что разочарован их решением. И они мне накатали, что где я был, когда НАТО бомбило Белград. Троицкий мне вообще написал, что очень рад посетить историческую родину своего отца. Такую ересь. И после этого я, в принципе, понял, что с сербами очень сложные разговоры.

С самим Новаком я общался в начале, он мне писал слова поддержки. Я публиковал нашу переписку в инстаграме. Но, как это правильно сказать… Новак – очень политически эрудированный. Он – конъюнктурщик, он знает, как себя поставить в правильном свете, знает, как манипулировать и что ему нужно сделать, чтобы его где-то кто-то любил.

Его самая большая проблема – это то, что он хочет признания и любви большей, чем Федерер и Надаль. И для этого он готов сделать все, что угодно – раздавать любовь после матчей зрителям, а перед этим ломать восемь ракеток и кричать на всех вокруг. То есть оно просто не ассоциируется, это не его история. Если бы он был самим собой – возможно, у него было бы больше поклонников, чем есть. Хотя у него поклонников очень много".