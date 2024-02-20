Швёнтек: Особой подготовки к турниру в Дубае не было

Первая ракетка мира Ига Швёнтек пообщалась с журналистами накануне выступлений на турнире WTA 1000 в Дубае

Готовилась ли я к Дубаю? Особой подготовки не было, потому что я буквально сразу после Дохи приехала сюда. Но у меня есть опыт прошлого года, когда я провела только одну тренировку, а потом вышла на матч. Я совершенно не волнуюсь по этому поводу.

- Как вы чувствуете себя, после того как трижды подряд выиграли турнир в Дохе? В WTA-туре это случается не так часто.

- Это сумасшествие. Честно говоря, когда я приехала в Доху, я немного думала об этом. Это немного увеличило мои ожидания и давление. Я счастлива, что во время выступления на турнире, я смогла сосредоточиться на правильных вещах и качественно выполнила свою работу.

- Насколько отличаются условия в Дохе и Дубае? Кажется, что там вам играть очень комфортно, а здесь не всегда все идет так, как вам хотелось бы

- В прошлом году все было хорошо. Насколько я помню, покрытие было немного быстрее. Честно говоря, это единственный год, который я помню, потому что за год до этого я рано проиграла Елене Остапенко.

Я бы сказала, что погодные условия отличаются. Наверное, вечером менее влажно. Но я не думаю, что это имеет значение, честно говоря.

- Вы упомянули, что между Дохой и Дубаем короткий перерыв. Не думаете вы о том, как именно лучше восстанавливаться, чтобы иметь меньший риск получить травму из-за столь короткой паузы?

- Конечно, есть ощущение, что приходится слегка спешить. В прошлом году было примерно так же. Что ж, вероятность травмы есть всегда. В профессиональном спорте не стоит думать об этом или пытаться заглянуть в будущее, потому что физически я хорошо подготовлена.

Конечно, это зависит и от того, какой будет интенсивность матчей. В Дохе, я бы сказала, что финал был довольно напряженным, но остальные поединки я держала под контролем и мне не пришлось играть трехсетовые матчи.

- Чтобы долго оставаться на вершине, нужно много работать. Не отвлекает ли первая строчка в мире? Отвлекают ли вас иногда социальные сети или что-то другое?

- Я бы сказала, что мне удаётся хорошо разграничивать эти вещи. Я не использую социальные сети во время турниров. Я просто публикую свои материалы и все.

Конечно, когда я захожу в социальные сети, когда я не играю в турнирах и да, это может отвлекать человека. Я бы сказала, что когда ты начинаешь добиваться успеха, легко сосредоточиться на бизнес-части спорта и забыть о том, для чего ты здесь на самом деле, о работе, которую ты должен проделать.

Помню, после того как я выиграла свой первый Ролан Гаррос, около двух месяцев я двигалась не в том направлении. Тренировки не были приоритетом в моем расписании, в моей голове, понимаете? Помню, моей команде пришлось подталкивать меня к тому, чтобы я вернулась на правильный путь.

Я думаю, да, социальные сети и Интернет могут отвлекать вас, и вообще вся эта коммерческая сторона спорта, если вы плохо сбалансируете ее.