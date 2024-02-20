10-я ракетка мира перенесла операцию на запястье

10-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова сообщила, что перенесла операцию на запястье.

"После травмы, полученной на US Open, и длительного этапа реабилитации выяснилось, что необходимо медицинское вмешательство. И вот я здесь, уставшая и грустная — но я знаю, что теперь всё будет хорошо. Операция прошла успешно, и я сделаю всё возможное, чтобы поскорее вновь выйти на корт", — написала в социальных сетях Мухова.

Напомним, 27-летняя теннисистка не выходила на корт с US Open — 2023. Из-за травмы спортсменка была вынуждена сняться со своего первого Итогового турнира.