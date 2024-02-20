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Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем

Теннис

В браке пара была с 2021 года

Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем

Фото: Інстаграм

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок объявила о разводе с мужем. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

"Следующая глава. Мы прошли вместе сквозь огонь и воду, но теперь наши пути расходятся. Я благодарна за все, что узнала и почувствовала во время нашей истории. Я желаю тебе только добра", — написала теннисистка.

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Надежда Киченок
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