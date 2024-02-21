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Карлос Алькарас получил травму и покинул турнир в Рио-де-Жанейро

Теннис

Испанец покинул корт в первом сете

Карлос Алькарас получил травму и покинул турнир в Рио-де-Жанейро

Фото: HBvL

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас не смог выйти во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В первом круге он встречался с представителем Бразилии Тьяго Монтейро (118-я ракетка), но не смог закончить игру из-за повреждения.

Алькарас получил травму лодыжки в первом же гейме, но попытался продолжить игру, после чего снова неудачно подвернул ногу. При помощи Монтейро испанец вернулся на скамейку, где медики перевязали ему ногу ремнями.

В следующем круге турнира Тьяго Монтейро встретится с другим бразильцем Фелипе Мелигени Родригес Альвесом (151-я ракетка).

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Карлос Алькарас
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