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Карлос Алькарас получил травму и покинул турнир в Рио-де-Жанейро
Испанец покинул корт в первом сете
Фото: HBvL
Испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас не смог выйти во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
В первом круге он встречался с представителем Бразилии Тьяго Монтейро (118-я ракетка), но не смог закончить игру из-за повреждения.
Алькарас получил травму лодыжки в первом же гейме, но попытался продолжить игру, после чего снова неудачно подвернул ногу. При помощи Монтейро испанец вернулся на скамейку, где медики перевязали ему ногу ремнями.
В следующем круге турнира Тьяго Монтейро встретится с другим бразильцем Фелипе Мелигени Родригес Альвесом (151-я ракетка).
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