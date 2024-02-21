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Обладатель Кубка Дэвиса Иво Карлович объявил о завершении карьеры
Последний матч он провёл в октябре 2021 года
Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2010 в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса — 2005 и командного Кубка мира — 2006 в составе сборной Хорватии, 44-летний Иво Карлович официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
"Некоторые из вас заметили, что прошло много времени с того момента, когда я играл на турнирах, и до сих пор ежедневно спрашивают, вернусь ли я в тур и когда именно. Мне жаль разочаровывать, но этим сообщением я хочу официально объявить о завершении карьеры", — написал Карлович на своей странице в социальной сети.
Напомним, последний матч Карлович провёл в октябре 2021 года.
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