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Карлос Алькарас: Я упал и ощущения было очень неприятные

Теннис

Испанец рассказал о своей травме

Карлос Алькарас: Я упал и ощущения было очень неприятные

Фото: The New Yorker

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о повреждении, которое получил в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с бразильцем Тьяго Монтейро.

Спортсмен не смог завершить игру из-за проблем с ногой.

"Я упал и ощущения было очень неприятные. Я сразу почувствовал боль и знал, что играть будет трудно. Я сказал команде, что постараюсь продолжить, но, если затянуть в такой ситуации, всё может усугубиться. Физиотерапевты после осмотра сказали, что повреждение не очень серьёзное. Голеностопу нужно немного времени на восстановление. Посмотрим, что покажет более углублённый осмотр, и тогда выберем план действий. Надеюсь, что буду готов выступить в Лас-Вегасе. Буду над этим работать", — приводит слова Алькараса Marca.

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