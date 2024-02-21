Симона Халеп: Ожидаю решения спортивного арбитражного суда с высоко поднятой головой

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что ожидает решение спортивного арбитражного суда (TAS) по её делу, и поблагодарила болельщиков за поддержку.

"Кошмар, в котором я жила на протяжении полутора лет, закончился. У меня был шанс защитить себя в TAS и показать, что я никогда не употребляла допинг. Это я говорила с первого дня, когда меня обвинили.

Теперь я ожидаю решения с высоко поднятой головой и хочу поблагодарить вас, моих болельщиков, игроков, бывших теннисистов, легенд спорта, моих спонсоров и всех остальных за невероятную поддержку, за все сообщения и видео, которые вы присылали мне в эти тяжёлые времена. Хочу поблагодарить вас за безоговорочное доверие. Эта поддержка значила всё для меня и давала силы, чтобы продолжать бороться каждый день за правду.

Я поделюсь всей информацией по делу, как только получу её. Желаю вам всего наилучшего", — написала Халеп на своей странице в соцсетях.

Напомним, слушания проходили 7-9 февраля. Дата оглашения решения пока неизвестна.