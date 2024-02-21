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Алькарас: Очень печально, что мне пришлось отказаться от матча из-за травмы
Испанец получил травму лодыжки
Фото: Tennis Majors
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к болельщикам после того, как снялся с турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) из-за проблем с ногой.
"Очень печально, что мне пришлось отказаться от участия на турнире из-за травмы лодыжки. Мы проведём несколько медицинских тестов, чтобы оценить степень тяжести повреждения. Спасибо за поддержку!" — написал Алькарас на своей странице в соцсетях.
Напомним, Карлос Алькарас не смог доиграть матч первого круга турнира в Рио-де-Жанейро с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро из-за повреждения ноги.
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