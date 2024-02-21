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Хольгер Руне возобновил сотрудничество с шестикратным победителем турниров серии Большого шлема

Теннис

Теннисист добился самых больших успехов в своей карьере во времена работы с немецким тренером

Хольгер Руне возобновил сотрудничество с шестикратным победителем турниров серии Большого шлема

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне объявил о возобновлении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу.

"Я очень рад возобновить работу с Патриком. Вместе с ним я добился самых больших успехов в своей карьере, и я не могу дождаться, когда мы вновь отправимся в погоню за очередными крупными титулами. Забегая вперед, скажу, что мы подробно обсудили, как должно развиваться наше сотрудничество, и заложили основу, которая создаст наилучшие условия для достижения лучших результатов", — приводит слова Руне портал Tennis Majors.

Напомним, что ранее датчанин прекратил сотрудничество с немецким теннисистом Борисом Беккером.

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