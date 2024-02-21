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Ига Швёнтек: Я ожидала, что Свитолина будет бороться
Польская теннисистка прокомментировала победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной на турнире в Дубае.
- Конечно, я ожидала, что Элина будет бороться. Она боец и отличная теннисистка с большим опытом. Я знала, что мне надо быть готовой отвечать на множество её ударов из разных точек корта. Я хотела быть терпеливой и просто выполнять свою работу.
Сегодня я чувствовала себя немного более комфортно, если сравнивать с вчерашним матчем против Стивенс и ещё немного больше адаптировалась к покрытию. Это самое важное, когда ты очень быстро переезжаешь с турнира на турнир. Но однозначно было нелегко, особенно во второй партии, когда Элина повысила свой уровень, а мне надо было быть готовой к этому. Она дважды здесь побеждала, поэтому у нее есть опыт, и поэтому тебе надо всегда оставаться наготове.
В целом сегодня я была более сосредоточена, это правда. Я хотела быть более внимательной, чем вчера. Я рада, что не потеряла бдительность, сделала все, что должна была и это сработало. Я была немного спокойнее сегодня, я бы сказала.
Относительно следующего матча — мы играли с Чжэн Циньвэнь на United Cup, но здесь другие условия. Я больше чувствую, что, если сосредоточусь на себе, на своей игре, если буду качественно играть в свой теннис, то все будет хорошо.
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