Матч с Надалем состоится. Названа серьезность травмы Карлоса Алькараса

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прошёл медицинское обследование после травмы лодыжки, полученной в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро.

"Мне только что сделали МРТ лодыжки после вчерашней травмы. Диагноз: растяжение связок второй степени. У меня растяжение, из-за которого я выбыл всего на несколько дней! Так что увидимся в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллсе", – написал испанец в социальных сетях.

Таким образом, Алькарас сможет сыграть с Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Лас-Вегасе 3 марта.