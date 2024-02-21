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Матч с Надалем состоится. Названа серьезность травмы Карлоса Алькараса

Теннис

Теннисист планирует сыграть на турнире в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллсе

Матч с Надалем состоится. Названа серьезность травмы Карлоса Алькараса

Фото: Blaze Trends

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прошёл медицинское обследование после травмы лодыжки, полученной в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро.

"Мне только что сделали МРТ лодыжки после вчерашней травмы. Диагноз: растяжение связок второй степени. У меня растяжение, из-за которого я выбыл всего на несколько дней! Так что увидимся в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллсе", – написал испанец в социальных сетях.

Таким образом, Алькарас сможет сыграть с Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Лас-Вегасе 3 марта.

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