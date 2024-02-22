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Лос-Кабос. Каспер Рууд отдал сопернику 1 гейм и вышел в 1/4 финала соревнований

Теннис

Норвежец не дал ни единого шанса сопернику

Лос-Кабос. Каспер Рууд отдал сопернику 1 гейм и вышел в 1/4 финала соревнований

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе. В матче второго круга Рууд без труда переиграл Маркоса Гирона из США, находящегося на 44-й строчке мировой классификации.

Лос-Кабос. Второй круг

Каспер Рууд — Маркос Гирон 6:1, 6:0

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Норвежский спортсмен выполнил три подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Гирона нет ни одного эйса при одной двойной ошибке и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможностей.

Соперником Рууда по 1/4 финала станет 47-я ракетка мира Нуну Боргес из Португалии.

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Каспер Рууд
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