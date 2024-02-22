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Ига Швёнтек уверенно вышла в полуфинал турнира в Дубае
Польская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче
Фото: tennisnet
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В четвертьфинальном поединке Швёнтек обыграла финалистку Australian Open – 2024, седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь (6).
Дубай. 1/4 финала
Ига Швёнтек — Чжэн Циньвэнь 6:3, 6:2
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 28 минут. Швёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Циньвэнь три эйса, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал соревнований в Дубае Швёнтек сразится с победительницей матча Анна Калинская (Q) — Кори Гауфф (США, 3).
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