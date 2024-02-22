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Катарина Завацкая потерпела поражение во втором круге турнира в Порту
Украинская в очередной раз не смогла выиграть второй матч подряд
Фото: Getty Images
В четверг, 22 февраля, украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнир ITF в Португалии. В матче второго круга она не смогла обыграть представительницу филиппин Александру Эалу.
Порту. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Александра Эала (Филиппины) 0:6, 3:6
Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время Завацкая реализовала один из десяти заработанных брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.
Стоит отметить, что последний раз украинка выходила в четвертьфинал в октябре прошлого года на турнире ITF W40 в Лисабоне.
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