Катарина Завацкая потерпела поражение во втором круге турнира в Порту

В четверг, 22 февраля, украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнир ITF в Португалии. В матче второго круга она не смогла обыграть представительницу филиппин Александру Эалу.

Порту. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Александра Эала (Филиппины) 0:6, 3:6

Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время Завацкая реализовала один из десяти заработанных брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.

Стоит отметить, что последний раз украинка выходила в четвертьфинал в октябре прошлого года на турнире ITF W40 в Лисабоне.