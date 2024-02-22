Дубай. Людмила Киченок и Елена Остапенко на пути в полуфинал покидают турнир

22 февраля, в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае Людмила Киченок и Елена Остапенко не смогли выйти в полуфинал соревнований. В четвертьфинальном матче украинско-латвийский дуэт уступил Габриэле Дабровски из Канады и Эрин Раунтлифф из Новой Зеландии.

Дубай. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Габриэла Дабровски/Эрин Раунтлифф (Канада/Новая Зеландия) 4:6, 4:6

Киченок и Остапенко не сумели третий сезон подряд выйти в полуфинал соревнований в Дубае.

В прошлом месяце Людмила и Елена обыграли канадско-новозеландский дуэт в полуфинале Australian Open.