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Дубай. Людмила Киченок и Елена Остапенко на пути в полуфинал покидают турнир

Теннис

Теннисистки уступили в двухсетовом матче

Дубай. Людмила Киченок и Елена Остапенко на пути в полуфинал покидают турнир

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

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22 февраля, в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае Людмила Киченок и Елена Остапенко не смогли выйти в полуфинал соревнований. В четвертьфинальном матче украинско-латвийский дуэт уступил Габриэле Дабровски из Канады и Эрин Раунтлифф из Новой Зеландии.

Дубай. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Габриэла Дабровски/Эрин Раунтлифф (Канада/Новая Зеландия) 4:6, 4:6

Киченок и Остапенко не сумели третий сезон подряд выйти в полуфинал соревнований в Дубае.

В прошлом месяце Людмила и Елена обыграли канадско-новозеландский дуэт в полуфинале Australian Open.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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