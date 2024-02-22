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Гаэль Монфис продолжил свою победную серию и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Теннис

Француз обыграл 18-ю ракетку мира

Гаэль Монфис продолжил свою победную серию и вышел в полуфинал турнира в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из полуфиналистов турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном поединке Монфис, занимающий 68-ю строчку рейтинга ATP, обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера.

Доха. 1/4 финала

Гаэль Монфис — Уго Умбер 6:2, 6:4

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 11 минут.

В рамках встречи Монфис семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Умбера ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком

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