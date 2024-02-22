Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаэль Монфис продолжил свою победную серию и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Француз обыграл 18-ю ракетку мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из полуфиналистов турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
В четвертьфинальном поединке Монфис, занимающий 68-ю строчку рейтинга ATP, обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера.
Доха. 1/4 финала
Гаэль Монфис — Уго Умбер 6:2, 6:4
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 11 минут.
В рамках встречи Монфис семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Умбера ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком
Популярное сейчас
- Марсель - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Известен список потенциальных соперников победителя пары Марсель - Шахтер в следующем раунде Лиги Европы
- F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
- Элина Свитолина не смогла обыграть первую ракетку мира Игу Швёнтек в 1/8 финала турнира в Дубае
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО