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Ига Швёнтек выиграла последние 25 из 26 матчей

Теннис

Польская теннисистка продлила свою победную серию

Ига Швёнтек выиграла последние 25 из 26 матчей

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек на турнире категории WTA-1000 в Дубае обыграла седьмую ракетку мира, китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2. Для неё эта победа стала 25-й в 26 последних матчах.

Швёнтек одержала победы на турнирах в Пекине-2023, Итоговом чемпионате WTA — 2023 и в Дохе-2024. Также она победила во всех одиночных матчах Объединенного Кубка — 2024. Единственное поражение полька потерпела в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии-2024 от Линды Носковой из Чехии (6:3, 3:6, 4:6).

За выход в финал соревнований в Дубае Швёнтек сыграет с Анной Калинской.

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Ига Швёнтек
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