Гаэль Монфис: Рад, что вышел в следующий круг турнира в Дохе, но оень скучаю по своей маленькой дочке

Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над соотечественником Уго Умбером в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

"Это было непросто, но матч получился отличным. Уго, возможно, сыграл хуже, чем я ожидал. У меня всё сложилось лучше. Я очень доволен выступлениями здесь. Рад, что хорошо играю. Но я очень скучаю по своей маленькой дочке. Прошло много времени с тех пор, как я её видел. Дни кажутся всё более длинными, но мы справляемся. Я рад двигаться дальше на турнире, но мне не терпится увидеть дочь", — приводит слова Монфиса L'Equipe.

За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком.