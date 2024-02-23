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Новак Джокович опубликовал совместное фото с Рафаэлем Надалем
Серб отправился в США вместе с испанским теннисистом
Фото: AELTC / Автор - Joel Marklund
Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал совместную фотографию с 22-кратным победителем "Шлемов" из Испании Рафаэлем Надалем. Фото сделано в самолёте на пути в США, где в марте стартует серия турниров.
"Отличная компания на пути в США", — подписал Джокович фотографию, отметив аккаунты ATP и турнира в Индиан-Уэллсе.
Пресс-служба ATP: "Есть запасной билет? Это дуэт для путешествий нашей мечты".
Напомним, Новак Джокович и Рафаэль Надаль выступят на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.
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