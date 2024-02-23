Доха. Гаэль Монфис в полуфинальном матче уступил 116-й ракетке мира

Чешский теннисист, 116-я ракетка мира Якуб Меншик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл 68-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса.

Доха. 1/2 финала

Якуб Меншик — Гаэль Монфис 6:4, 1:6, 6:3

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Якуб Меншик выполнил пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Гаэля Монфиса — шесть подач навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 12 и две двойные ошибки.

В финале Якуб Меншик встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым