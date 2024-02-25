  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Остине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Остине

Теннис
Обновлено

Борется за основную сетку

Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Остине

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №135) победила в первом круге квалификации турнира серии WTA250 в американском Остине.

В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка обыграла представительницу Испании Ирэне Бурильо Эскориуэллу (WTA №252).

Счет матча 2-1 (6-1; 6-7; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 0 подач на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 10 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.

В финальном матче за право выступить в основной сетке соревнований Юлия сыграет против Терезии Мартинцевой (WTA №152).

Напомним, что Калинина возглавила посев турнира в Остине.

По теме
yellow-arrow
Швентек о поражении в полуфинале Дубай: Я чувствовала, что у меня больше нет сил
yellow-arrow
Калинина – лидер посева турнира WTA250 в американском Остине
yellow-arrow
Австралиец Томпсон – чемпион турнира АТР250 в Лос-Кабосе
Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости