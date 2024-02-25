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Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Остине
Борется за основную сетку
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №135) победила в первом круге квалификации турнира серии WTA250 в американском Остине.
В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка обыграла представительницу Испании Ирэне Бурильо Эскориуэллу (WTA №252).
Счет матча 2-1 (6-1; 6-7; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 0 подач на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 10 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.
В финальном матче за право выступить в основной сетке соревнований Юлия сыграет против Терезии Мартинцевой (WTA №152).
Напомним, что Калинина
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