Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Остине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №135) победила в первом круге квалификации турнира серии WTA250 в американском Остине.

В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка обыграла представительницу Испании Ирэне Бурильо Эскориуэллу (WTA №252).

Счет матча 2-1 (6-1; 6-7; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 0 подач на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 10 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.

В финальном матче за право выступить в основной сетке соревнований Юлия сыграет против Терезии Мартинцевой (WTA №152).