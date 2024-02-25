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Швентек о поражении в полуфинале Дубай: Я чувствовала, что у меня больше нет сил
Она просто устала
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, полька Ига Швентек, прокомментировала поражение в полуфинале турнира серии WTA1000 в Дубай.
"Сегодня я бы сказала, что она (Калинская - прим) играла хорошо и, конечно, заслуживает быть в финале, но я чувствую, что дело было больше во мне и уровне моего тенниса. Я пыталась сосредоточиться на себе и не смогла применить ни одной тактики, которая у меня была.
Могу сказать, что подготовка к матчу была лучшей из всех, что я могла сделать, но сегодня на корте я не смогла реализовать ничего, что имело бы хоть какой-то смысл. Возможно, в первых шести геймах у меня что-то получалось, но потом все пошло наперекос.
Я чувствовала, что у меня больше нет сил, что случается нечасто. Обычно, если я говорю себе, что нужно делать, я могу улучшить свою игру, но сегодня я была настолько бессильна и устала, что просто не могла этого сделать.
Конечно, я злая, но, с другой стороны, не так много игроков выдерживают такие серии турниров, так что я просто должна отпустить ситуацию и смириться с ней" – сказала Ига.
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