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WTA. Элина Свитолина поднялась в обновленном рейтинге, Ястремская и Костюк теряют позиции

Теннис
Обновлено

Обновленный рейтинг WTA

WTA. Элина Свитолина поднялась в обновленном рейтинге, Ястремская и Костюк теряют позиции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26 февраля Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 17-ю строчку в мировом рейтинге (+3).

Даяна Ястремская и Марта Костюк не смогли улучшить свои позиции и занимают 33-е (-4) и 34-е (-4) места соответственно.

Следующими идут Ангелина Калинина - 35-е место (-3) и Леся Цуренко - 36-е место (-2).

Даяне Ястремской, Марте Костюк и Лесе Цуренко предстоит сыграть на турнире WTA 500 в Сан-Диего, а Ангелина Калинина примет участие в соревнованиях WTA 250 в Остине.

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