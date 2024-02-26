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WTA. Элина Свитолина поднялась в обновленном рейтинге, Ястремская и Костюк теряют позиции
Обновленный рейтинг WTA
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 февраля Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 17-ю строчку в мировом рейтинге (+3).
Даяна Ястремская и Марта Костюк не смогли улучшить свои позиции и занимают 33-е (-4) и 34-е (-4) места соответственно.
Следующими идут Ангелина Калинина - 35-е место (-3) и Леся Цуренко - 36-е место (-2).
Даяне Ястремской, Марте Костюк и Лесе Цуренко предстоит сыграть на турнире WTA 500 в Сан-Диего, а Ангелина Калинина примет участие в соревнованиях WTA 250 в Остине.
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