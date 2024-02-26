Новак Джокович и Макс Ферстаппен вошли в список претендентов на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus

Объявлены претенденты на получение награды лучшему спортсмену года по версии Laureus. Пресс-служба премии опубликовала в своих соцсетях список из шести номинантов:

Новак Джокович (сербский теннисист);

Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).

Лионель Месси (футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины);

Эрлинг Холанд (футболист "Манчестер Сити" и сборной Норвегии);

Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом);

Ноа Лайлз (американский легкоатлет);

Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в 2022-м — Макс Ферстаппен.