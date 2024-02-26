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Новак Джокович и Макс Ферстаппен вошли в список претендентов на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus
Всего на эту награду претендуют шесть спортсменов
Фото: Sporting News
Объявлены претенденты на получение награды лучшему спортсмену года по версии Laureus. Пресс-служба премии опубликовала в своих соцсетях список из шести номинантов:
- Новак Джокович (сербский теннисист);
- Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).
- Лионель Месси (футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины);
- Эрлинг Холанд (футболист "Манчестер Сити" и сборной Норвегии);
- Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом);
- Ноа Лайлз (американский легкоатлет);
Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в 2022-м — Макс Ферстаппен.
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