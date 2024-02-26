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Новак Джокович и Макс Ферстаппен вошли в список претендентов на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus

Теннис
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Всего на эту награду претендуют шесть спортсменов

Новак Джокович и Макс Ферстаппен вошли в список претендентов на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Объявлены претенденты на получение награды лучшему спортсмену года по версии Laureus. Пресс-служба премии опубликовала в своих соцсетях список из шести номинантов:

  • Новак Джокович (сербский теннисист);
  • Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).
  • Лионель Месси (футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины);
  • Эрлинг Холанд (футболист "Манчестер Сити" и сборной Норвегии);
  • Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом);
  • Ноа Лайлз (американский легкоатлет);

Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в 2022-м — Макс Ферстаппен.

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