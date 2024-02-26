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Ига Швёнтек номинирована на приз лучшей спортсменке года по версии Laureus

Теннис

Польская теннисистка провела результативный сезон

Ига Швёнтек номинирована на приз лучшей спортсменке года по версии Laureus

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек попала в номинацию"Спортсменка года" по версии Laureus World Sports.

Помимо Иги Швёнтек, в этой номинации представлены футболистка сборной Испании Айтана Бонмати, ямайская бегунья Шерика Джексон, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, американская бегунья Ша’Карри Ричардсон и горнолыжница из США Микаэла Шиффрин.

Напомним, в прошлом сезоне Ига Швёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции, а также вернула себе первое место в мировом рейтинге после победы на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards 2024 пройдёт 22 апреля в Мадриде (Испания).

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