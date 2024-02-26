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Ига Швёнтек номинирована на приз лучшей спортсменке года по версии Laureus
Польская теннисистка провела результативный сезон
Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек попала в номинацию"Спортсменка года" по версии Laureus World Sports.
Помимо Иги Швёнтек, в этой номинации представлены футболистка сборной Испании Айтана Бонмати, ямайская бегунья Шерика Джексон, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, американская бегунья Ша’Карри Ричардсон и горнолыжница из США Микаэла Шиффрин.
Напомним, в прошлом сезоне Ига Швёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции, а также вернула себе первое место в мировом рейтинге после победы на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards 2024 пройдёт 22 апреля в Мадриде (Испания).
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