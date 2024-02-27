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Леся Цуренко потерпела поражение на старте турнира в Сан-Диего
Украинка не смогла обыграть теннисистку в двухсетовом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA 500 в США. В первом круге соревнований она обыграла представительницуя Великобритании Кэти Бултер.
Сан-Диего, США. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 3:6, 1:6
Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время украинка сделала 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта.
Украинская теннисистка потерпела первое поражение в четырёх встречах с Бултер.
В следующем круге Кэти Бултер сыграет против второй сеяной Беатрис Аддад Мая из Бразилии.
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