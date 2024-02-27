Леся Цуренко потерпела поражение на старте турнира в Сан-Диего

Леся Цуренко потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA 500 в США. В первом круге соревнований она обыграла представительницуя Великобритании Кэти Бултер.

Сан-Диего, США. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 3:6, 1:6

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время украинка сделала 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта.

Украинская теннисистка потерпела первое поражение в четырёх встречах с Бултер.

В следующем круге Кэти Бултер сыграет против второй сеяной Беатрис Аддад Мая из Бразилии.