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Леся Цуренко потерпела поражение на старте турнира в Сан-Диего

Теннис

Украинка не смогла обыграть теннисистку в двухсетовом матче

Леся Цуренко потерпела поражение на старте турнира в Сан-Диего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Леся Цуренко потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA 500 в США. В первом круге соревнований она обыграла представительницуя Великобритании Кэти Бултер.

Сан-Диего, США. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 3:6, 1:6

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время украинка сделала 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта.

Украинская теннисистка потерпела первое поражение в четырёх встречах с Бултер.

В следующем круге Кэти Бултер сыграет против второй сеяной Беатрис Аддад Мая из Бразилии.

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