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Американского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление каннабиса

Теннис

Кейси Кания нарушил антидопинговые правила

Американского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление каннабиса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) объявило о дисквалификации американского теннисиста Кейси Кании за нарушение антидопинговых правил.

Сообщается, что в августе 2023 года на турнире серии "челленджер" в Кэри (США) 21-летний теннисист сдал анализ, в котором были обнаружены следы каннабиса. При этом у спортсмена не было специального разрешения на терапевтическое использование этого вещества. Кания потребовал вскрытия пробы Б, которая также оказалась положительной.

Однако в ITIA посчитали, что нарушение произошло ненарочно, поэтому срок дисквалификации составил два года вместо положенных четырёх. Срок дисквалификации Кании завершится 1 февраля 2026 года.

На данный момент теннисист занимает 1353-е место в рейтинге ATP. Наивысшей позицией игрока является 1317-я строчка.

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