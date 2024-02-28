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Новак Джокович назвал свой любимый Мастерс

Теннис

Сербский теннисист высказался о предстоящем турнире

Новак Джокович назвал свой любимый Мастерс

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем турнире категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

"Последний раз я играл в Индиан-Уэллсе в 2019 году. Прошло пять лет — это слишком большой срок, чтобы не участвовать в одном из лучших турниров мира, вне всякого сомнения. Наверное, это мой любимый „Мастерс“, и не только мой. Мне не терпится снова выступать перед одной из лучших публик, которые есть в туре", — приводит слова Джоковича Tennis 365.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта.

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